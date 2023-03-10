Бесславная история ЧВК «Вагнера» заканчивается

Бесславная история ЧВК «Вагнера» заканчивается2
- 10.03.2023, 16:01
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ВСУ уничтожили большую часть наемников Пригожина.
Украинские военные уничтожили большую часть ЧВК «Вагнера» в Бахмуте. Морально-психологическое состояние российских военных совсем низкое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки Сергея Череватого в эфире телемарафона.
По его словам, судя по перехватам и обращениям руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в эфире, у него есть конфликты с командованием операцией. Так, его наемники оскорбляют военное руководство страны-агрессора.
К тому же, Череватый отметил, что доблесть и мастерство ВСУ фактически уничтожила группировку «Вагнера».
«Она понесла существенные потери и, можно сказать, большая ее часть полегла на Бахмутских полях», - сказал он.
Учитывая это, спикер отметил, что бесславная история ЧВК «Вагнера» скоро закончится.
Кроме того, Череватый объяснил, что удержание Бахмута важно, ведь здесь обескровливается противник и выбиваются его лучшие подразделения. К тому же, присутствует моральный аспект, ведь то, что так называемая «вторая армия мира» не может взять районный центр - это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ, которые понимают, что ими достаточно бездарно командуют и бросают, как отмечают на Западе, как «мясные волны».