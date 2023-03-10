закрыть
10 марта 2023, пятница, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус заказал жене букет из 101 розы и лишился всех денег

1
  • 10.03.2023, 16:41
  • 2,256
Белорус заказал жене букет из 101 розы и лишился всех денег

Его обманули мошенники.

В Ганцевичах Брестской области 40-летний мужчина решил порадовать жену в ее день рождения букетом из 101 розы, но наткнулся на мошенников и лишился всех денег, которые были списаны с его банковской карточки. Об этом факте официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский рассказал в эфире «Радио Минск», сообщает агентство «Минск Новости».

Рекламу интернет-магазины, который предлагал огромный букет из 101 розы за 230 рублей с поной предоплатой, мужчина увидел в соцсетях. Стоимость букета он оплатил, но в интернет-магазине сказали, что зачисления не видят и предложили вернуть деньги на карту. Продавец и ссылку дал, а зайдя на нее житель Ганцевичей ввел данные банковской карты и вместо зачисления 230 рублей лишился всех денег за исключением 1 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Мужчина из Ганцевичей стал не единственным, кого обманули в этом интернет-магазине, на красивый и недорогой букет купилась и девушка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов