Белорус заказал жене букет из 101 розы и лишился всех денег 1 10.03.2023, 16:41

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Его обманули мошенники.

В Ганцевичах Брестской области 40-летний мужчина решил порадовать жену в ее день рождения букетом из 101 розы, но наткнулся на мошенников и лишился всех денег, которые были списаны с его банковской карточки. Об этом факте официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский рассказал в эфире «Радио Минск», сообщает агентство «Минск Новости».

Рекламу интернет-магазины, который предлагал огромный букет из 101 розы за 230 рублей с поной предоплатой, мужчина увидел в соцсетях. Стоимость букета он оплатил, но в интернет-магазине сказали, что зачисления не видят и предложили вернуть деньги на карту. Продавец и ссылку дал, а зайдя на нее житель Ганцевичей ввел данные банковской карты и вместо зачисления 230 рублей лишился всех денег за исключением 1 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Мужчина из Ганцевичей стал не единственным, кого обманули в этом интернет-магазине, на красивый и недорогой букет купилась и девушка.

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