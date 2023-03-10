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Появилось видео рейда украинских разведчиков на оккупированной территории Херсонской области

  • 10.03.2023, 16:56
Появилось видео рейда украинских разведчиков на оккупированной территории Херсонской области

Уникальные кадры работы бойцов ВСУ.

Украинские разведчики устроили рейд на оккупированную территорию Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram.

«Левобережная часть Херсонской области будет свободной! Мы вернем каждый сантиметр своей земли и освободим каждого нашего жителя! На видео херсонские разведчики проводят рейд на временно оккупированной территории», — написал он.

Соболевский уточнил, что видео публикуется с разрешения военных.

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