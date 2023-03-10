Появилось видео рейда украинских разведчиков на оккупированной территории Херсонской области 10.03.2023, 16:56

Уникальные кадры работы бойцов ВСУ.

Украинские разведчики устроили рейд на оккупированную территорию Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram.

«Левобережная часть Херсонской области будет свободной! Мы вернем каждый сантиметр своей земли и освободим каждого нашего жителя! На видео херсонские разведчики проводят рейд на временно оккупированной территории», — написал он.

Соболевский уточнил, что видео публикуется с разрешения военных.

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