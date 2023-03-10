У политзаключенной Елены Гнаук ухудшилось здоровье 1 10.03.2023, 17:07

Елена Гнаук

Фото: b-g.by

На 65-летнюю женщину давят в гомельской колонии.

У политзаключенной Елены Гнаук ухудшилось здоровье. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на родственников Елены.

«Адвокат сообщила, что она сильно похудела, у нее трясутся руки. Елена Петровна все равно гнет свою правду, несмотря на невыносимые условия и совсем себя не сохраняет», — говорится в сообщении.

Известно, что политзаключенная отказалась от адвоката, так как та подписала протокол допроса, несмотря на просьбу Елены не делать этого.

Напомним, недавно Елену поместили в ПКТ до 24 февраля. Кроме этого, ее лишили почти всех передач, звонков, свиданий и сократили отоварку с 3 базовых величин до 1 (32 рубля).

Елена Гнаук — пенсионерка из Бреста, осужденная ранее на три года ограничения свободы без направления в ИУОТ суммарно по «хороводному» делу в Бресте и за оскорбление Лукашенко. Уже на «домашней химии» ее вновь задержали и поместили в СИЗО. 17 июня ее осудили на 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 3200 рублей за посты в сети о курдских семьях и положении мигрантов в Беларуси.

Также ее собираются судить по ч. 1 ст. 411 УК за «злостное неповиновение требованиям администрации колонии».

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