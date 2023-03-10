Бахмутская воронка 2 Телеграм-канал «CYNIC»

10.03.2023, 17:17

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Кремль самостоятельно разбомбил собственный шанс на «весеннее массовое наступление».

«Бахмутская воронка» вновь закрутилась. Пригожин вновь выступил с заявлением, что ему перекрыли доступ к боеприпасам, отключив все телефоны, ведущие в верхушку Министерства Обороны.

Это происходит не в первый раз, но хочется указать на тенденцию, которую не замечают комментирующие новость коллеги по цеху.

1) «Сушка» боеприпасов для бахмутской группировки «вагнеровцев» имеет переменный характер.

2) «Колебание» от массовых поставок до полной заморозки поставок обратно пропорционально локальным успехам «вагнеровцев» на бахмутском направлении.

3) Возникает ощущение, что когда «Вагнер» имеет шанс минимально «прорвать» линию обороны, Министерство Обороны РФ перекрывает вентиль военных поставок.

4) Как только «Вагнер» сталкивается с провалом и начинает массово терять позиции, поставки восстанавливаются.

5) При новом достижении «паритета по силе» поставки вновь начинают сокращаться.

Из этого можно сделать вывод, что Кремль скорее остерегается увеличения влияния Пригожина в кулуарной среде, чем хочет взять Бахмут, который на данном этапе войны уже не играет ключевую роль, ввиду того, что связанные с ним смежные направления обвалились.

В результате этого любой успех под Бахмутом будет Пирровой Победой как для Вагнера, так и для МО.

Но при этом Кремль не хочет ни сворачивать бахмутский кейс, ни разворачивать его через постоянные поставки техники...

Получается, что Кремль, ссылаясь на завязывание сил ВСУ под Бахмутом, занимается полной зачисткой группировки вагнеровцев. Нынешняя стратегия поставок ведёт к тому, что «Вагнер» обязан идти в атаку «по окровавленным головам», при этом будучи готовым отступать при малейшем продвижении вперёд. Сначала «вагнеровцев» пускают в мясорубку повышенными темпами поставок, а затем заставляют «стоять перед пулями с голыми руками», когда поставки сворачиваются.

Вероятно Кремль осознал, что ценность Бахмута на данном этапе скорее символичная, ввиду чего достаточно банально и цинично ликвидирует угрозу в виде «зэков» и угрозу в виде Пригожина, который «на кураже наступления» позволил себе перекупить информационное пространство, прежде работавшее по линии МИД и МО РФ.

При этом МО не смогло и в дальнейшем не сможет воспользоваться так называемой «бахмутской удавкой», рассеяв ВСУ по нескольким линиям фронта. Таким образом, Кремль самостоятельно разбомбил собственный шанс на «весеннее массовое наступление» под дымовой завесой бахмутской воронки.

И это, в общем-то, доказывает, что работа на разделение «военных элит» Кремля может иметь хороший эффект, если она осуществляется одновременно с грандиозными поставками военной техники.

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