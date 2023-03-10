В России чиновников и сотрудников госкомпаний обязали сдать загранпаспорта 6 10.03.2023, 17:37

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Документы предлагается сдавать «на хранение в ФСБ».

У российских чиновников и сотрудников государственных компаний начали забирать загранпаспорта, чтобы они не могли покинуть страну, пишет «Настоящее время» со ссылкой на осведомленные источники.

Документы предлагается сдавать «на хранение в ФСБ» или в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, угрожают увольнением, говорит собеседник в руководстве одной из госкомпаний. В некоторых случаях сотрудники ФСБ предупреждают, что при отказе отдать паспорт его могут «аннулировать». Часть работников уходят, не дожидаясь возможной реализации угроз.

При этом единого правила или распоряжения относительно загранпаспортов нет, утверждают собеседники в госорганах разного уровня: иногда дело ограничивается строгой рекомендацией избегать заграничного отдыха, кому-то запрещают покидать Россию вообще, кому-то разрешают выезжать не дальше стран Евразийского экономического союза, куда также входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

О прямом запрете на выезд за границу для части сотрудников слышал и бывший служащий одного из госбанков. Еще один федеральный чиновник говорит, что ограничение касается всех, у кого есть любой уровень доступа к гостайне.

Источники издания в администрации президента утверждают, что большинство кремлевских сотрудников «даже не пытаются» куда-то выехать. Те, кто все же решаются отправиться в отпуск за границу, должны выбирать «нейтральные» России страны — разрешение на такой выезд подписывает лично глава администрации Антон Вайно.

В министерствах используют индивидуальный подход: сотрудников могут отпустить «по уважительным причинам» или с обязательством заполнить отчет по возвращении. Есть и другая схема: перед отпуском госслужащий подписывает уведомление, что не намерен посещать зарубежные страны, но все равно выезжает, а потом объясняет, почему так произошло.

Ограничения на личные поездки за границу для российских госслужащих и сотрудников госкомпаний были ужесточены на фоне войны в Украине, однако об изъятии загранпаспортов стало известно впервые.

Ранее запрет на зарубежный отдых коснулся региональных чиновников и депутатов. Аналогичные меры были приняты в отношении федеральных чиновников, сотрудников мэрии Москвы и работников госхолдингов, писала «Верстка» со ссылкой на источники. Запрет объясняли тем, что чиновники будут выкладывать нежелательные фотографии из отпусков.

Ограничение носит «рекомендательный характер», но его невыполнение может «очень плохо кончиться» для сотрудников, подчеркивал собеседник в правительстве. Также покидать пределы России запретили сотрудникам «Газпрома» и «Роснефти».

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