ГУБОПиК задержал 60 человек за один день 16 10.03.2023, 17:48

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На некоторых из задержанных завели уголовные дела.

Лукашенковские каратели из ГУБОПиКа за 9 марта задержали 60 человек. Об этом сообщил начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.

По его словам, силовики ищут «скрытые ячейки экстремистов и их пособников, в том числе финансирующих преступную деятельность против Беларуси».

Только за вчерашний день сотрудники ГУБОПиК «отработали» более 60 человек. 21 из них привлечен к административной ответственности и пятеро — к уголовно