ГУБОПиК задержал 60 человек за один день

ГУБОПиК задержал 60 человек за один день16
- 10.03.2023, 17:48
- 11,780
На некоторых из задержанных завели уголовные дела.
Лукашенковские каратели из ГУБОПиКа за 9 марта задержали 60 человек. Об этом сообщил начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.
По его словам, силовики ищут «скрытые ячейки экстремистов и их пособников, в том числе финансирующих преступную деятельность против Беларуси».
Только за вчерашний день сотрудники ГУБОПиК «отработали» более 60 человек. 21 из них привлечен к административной ответственности и пятеро — к уголовно