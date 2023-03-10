закрыть
10 марта 2023, пятница, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГУБОПиК задержал 60 человек за один день

16
  • 10.03.2023, 17:48
  • 11,780
ГУБОПиК задержал 60 человек за один день

На некоторых из задержанных завели уголовные дела.

Лукашенковские каратели из ГУБОПиКа за 9 марта задержали 60 человек. Об этом сообщил начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.

По его словам, силовики ищут «скрытые ячейки экстремистов и их пособников, в том числе финансирующих преступную деятельность против Беларуси».

Только за вчерашний день сотрудники ГУБОПиК «отработали» более 60 человек. 21 из них привлечен к административной ответственности и пятеро — к уголовно

популярное за неделю

Мнение

Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов