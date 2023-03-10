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Политтехнолог: У Путина есть всего три пути

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  • 10.03.2023, 19:45
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Политтехнолог: У Путина есть всего три пути

Среди простых россиян растет недовольство.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что у Путина осталось не так много времени у власти и его будущая политическая судьба может пойти по одному из трех возможных сценариев. Об этом он заявил «24 Каналу».

По его предположениям, даже после смерти Путина бразды правления Россией могут перейти к другому диктатору. Тизенгаузен назвал три возможных сценария развития событий для Путина.

- Один из таких путей – это судьба Северной Кореи.

- Второй – это продать своему электорату поражение как победу.

- Третий – это просто осуществить определенный трансфер власти и уйти на покой.

«Но я считаю, что он не доживет. Поэтому даем где-то 1-1,5 года ему», — считает политтехнолог.

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