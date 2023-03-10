Топ-5 захватывающих фильмов для вечернего просмотра 10.03.2023, 20:05

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В центре сюжета одного из них - история охоты на Усаму бен Ладена.

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн известна всему миру. 45-летняя знаменитость может похвастаться огромной фильмографией и большим количеством престижных наград. «Униан» вспомнил рейтинговые фильмы с участием Джессики Честейн.

«Древо жизни»

Главный герой по имени Джек, будучи взрослым, вспоминает свое детство, размышляя о радостных и трагических событиях того времени. Джессика Честейн в картине кинорежиссера Терренса Малика сыграла мать Джека. Ее образ - это невероятно чистая, светлая и добродушная женщина - полная противоположность отцу Джека, роль которого досталась Брэду Питту.

«Прислуга»

Начинающая американская писательница решает при помощи своей профессии рассказать всему миру о тяжелой жизни «цветных» горничных. Девушка знакомится с одной из них, пытается вызвать доверие и объяснить, что она - не такая, как другие «белые», и хочет помочь.

Горничные всего города тайно решают выдать все подробности оскорблений, унижений и буллинга со стороны своих работодателей, что писательница умело преобразует в книгу, тираж которой буквально разлетается сразу после выхода. Однако книга влияет на жизнь прислуги совсем не так, как задумывалось ранее.

Джессике в этой картине досталась роль богатой красотки Селии Фут. За нее она была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

«Цель номер один»

В центре сюжета - история охоты на лидера террористов «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. Джессике в картине досталась главная роль молодого агента ЦРУ Майи. Ее задача - устранить самого опасного преступника.

Картину кинокритики встретили очень тепло, а за свою игру Честейн получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в драме».

«Интерстеллар»

Время пребывания человека на земле подходит к концу, поэтому команда исследователей берет на себя самую важную миссию - выйти за пределы нашей галактики, чтобы узнать, есть ли где-то подходящие условия для жизни.

Джессике Честейн досталась роль Мёрф - дочери главного героя Купера, которого сыграл Мэттью МакКонахи. Учитывая то, что мужчина путешествует сквозь пространство и время, его дочь очень быстро растет, поэтому на эту роль подбирали трех актрис.

За роль в «Интерстелларе» Честейн была номинирована на премию «Сатурн» как лучшая киноактриса второго плана.

«Самый пьяный округ в мире»

Действие происходит в 30-е годы прошлого века в небольшом городке штата Вирджиния. «Сухой закон» вынуждает братьев Бондурант стать на преступный путь, занимаясь подпольной продажей алкоголя в своем городе. Их дела шли хорошо, но все меняет назначение нового шерифа в округе.

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