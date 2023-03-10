Под Владивостоком партизаны сожгли боевой самолет РФ

Под Владивостоком партизаны сожгли боевой самолет РФ5
- 10.03.2023, 20:11
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Уничтожен Су-27.
В ночь на 10 марта под Владивостоком партизаны сожгли боевой самолет российских оккупантов. Как сообщил Легион «Свобода России», боевой самолет Су-27 уничтожили на российской авиабазе «Центральная Угловая» в городе Артем Приморского края.
- «Ничего не произошло» на авиабазе «Центральная Угловая» в городе Артем Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС РФ. Объектом практически ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27, - отметили в Легионе.
Авторы «улучшения статистики ВСУ» прислали видеоподтверждение уничтожения.