Украинский политолог: Лукашенко просто придворный шут Кремля 10.03.2023, 20:25

После взрыва в Мачулищах диктатора охватил страх.

Украинский политический эксперт Максим Джигун в интервью ТСН объяснил выпады Лукашенко в адрес Украины и Владимира Зеленского.

- Он после того, как слетал в Китай, чувствует себя всесильным, и думает, что он возвращается на международный политический трек, что теперь с ним кто-то будет считаться. Но его функционал не изменился. Он как был просто придворным шутом Путина, который не может не согласиться с тем, что говорит его «царь», так и вынужден играть в том же контексте, – заявил политолог.

Джигун напомнил, что за атакой на аэродром в Мачулищах, по распространенной версии, стоят белорусские партизаны. Поэтому Лукашенко «чувствует неуверенность и очевидно перед Путиным хочет показать, что за этим стоит Украина, а не гражданское общество Беларуси, что вызов брошен, поэтому можете ожидать ответа».

- Вступление Лукашенко в войну будет означать для него однозначное политическое поражение, и непонятно, как в дальнейшем его судьба сложится. Это не больше, чем заявление. Но есть попытка держать в напряжении украинские Силы обороны на украинско-белорусской границе. Хотя мне кажется, что боязни украинских военных и жителей приграничных регионов нет никакой. Однако сосредотачивать там определенные силы военных и технику мы вынуждены, потому что никто не знает, к чему готовы прибегнуть эти два «лидера», — говорит Джигун.

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