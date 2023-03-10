Что происходит на фронте в Украине? 10.03.2023, 20:28

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские военные пытаются наступать на Донбассе, а украинские бойцы атаковали позицию вражеского ЗРК. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты произвели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

РФ не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елине Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлынск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального и Берестового Харьковской области; Краснопоповка и Белогоровка в Луганской области, а также Диброва, Спорное, Раздолевка и Ягодное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия - наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григоровка, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборону действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Огромного Херсонской области.

В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая «власть» организовала вручение местным коллаборантам партийных билетов российской политической партии «Единая Россия».

Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.

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