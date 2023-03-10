Минские налоговики решили разозлить маршрутчиков 10.03.2023, 20:35

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Претензии, которые они предъявляют, вызывают удивление.

Минские налоговики взялись за «проверку» работы маршрутных такси. Одна из претензий — прием наличных денег с нарушениями. Это следует из сообщения управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску. Налоговики также обращают внимание на то, что маршрутчики зачастую ездят на «свежих» и относительно недешевых микроавтобусах таких марок как «Мерседес», «Фольксваген», пишет «Зеркало».

В управлении рассказали, что 6 марта нашли трех водителей нерегулярных перевозчиков, которые с нарушениями отражали наличную выручку. На них составили протоколы об административных правонарушениях.

«Всех их объединяет одна информационная платформа с громким названием «Атлас», которая почти бескорыстно обеспечивает сферу нерегулярных перевозок постоянным притоком пассажиров. В ближайшее время наше управление повнимательнее изучит то, как эта платформа организовала свои договорные отношения со сферой нерегулярных перевозчиков», — сообщает управление.

Какие еще вопросы у налоговой возникают к маршрутчикам

Минские налоговики также обращают внимание на то, что «практически 100% нерегулярных перевозок осуществляется на «свежих» и относительно недешевых микроавтобусах таких марок как «Мерседес», «Фольксваген». В управлении не уточняют, почему у них вызывает вопросы обновление автопарка.

«При этом фирма, осуществляющая перевозку пассажиров, не является собственником микроавтобуса, которым управляет водитель, заключивший с фирмой договор подряда. Это еще в лучшем случае. Внимание, риторический вопрос: в этих реалиях, кто и какие гарантии способен дать пассажиру в нерегулярном сообщении?» — задаются вопросом в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

При этом налоговики не поясняют, какие, по их мнению, вопросы по гарантии для пассажиров и почему могут возникнуть.

Также минская налоговая обращает внимание на то, что владелицей одного из маршрутных «Мерседесов» значится женщина 1958 года рождения.

«Судя по возрасту, давно на пенсии. Уже интересно? Кроме этого, по данным Госавтоинспекции, эта гражданка и за рулём то никогда не сидела, поскольку сведения о водительском удостоверении в информационной базе ГАИ отсутствуют, — отмечают в управлении. — Ну, допустим, купила гражданка микроавтобус и безвозмездно передала в аренду юридическому лицу. Да, да безвозмездно и никак иначе! А кто же им управляет?

Пожалуйте, вот и водитель: нигде не работающий с февраля 2023 года гражданин Н., 1971 года рождения».

Налоговики не поясняют, почему у них вызвала такой интерес владелица автомобиля, а также водитель, который на нем ездит.

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