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В военной части в Марьиной Горке вербуют в российские ЧВК?

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  • 10.03.2023, 20:54
  • 8,406
В военной части в Марьиной Горке вербуют в российские ЧВК?

Белорусам обещают «золотые горы».

В среду, 8 марта, «Радыё Свабода» сообщило, что белоруса Максима Зезюльчика, который воевал в частной военной компании «Редут» на стороне России, вместе с другими 90 российскими военнопленными обменяли на 130 украинских военнослужащих. Однако родственник белоруса заявил «Зеркалу», что тот до сих пор находится в Украине и в этот обмен военнопленными не попал. В конце января 22-летнего спецназовца Зезюльчика в Украине приговорили к 10 годам лишения свободы за наемничество.

На вопрос о том, как 22-летний уроженец Руденска мог попасть в ЧВК «Редут», а потом и на войну, его родственник сказал:

- Ему действительно так в той Марьиной Горке задурили голову, что там золотые горы эти… У меня нет объяснений, почему он туда пошел… Может, действительно, в пятерке в Марьиной Горке предлагают пойти служить в ЧВК. Я не знаю, что его подтолкнуло туда. Он уехал, скажем так, без материнского благословения».

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