США передадут Молдове разведданные о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в стране 1 10.03.2023, 21:11

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Россия стремится ослабить соседнюю страну.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу заявил, что администрация Джо Байдена предоставит Молдове 300 млн долларов в виде энергетической помощи и поделится с властями страны разведданными о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в стране, передает «Голос Америки».

Кирби подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты не видят непосредственной военной угрозы Молдове, администрация считает, что Россия стремится ослабить соседнюю страну, спровоцировать там восстание и установить пророссийское правительство.

Американское разведывательное сообщество считает, что лица, связанные с российскими спецслужбами, планируют организовать акции протеста в Молдове, чтобы попытаться спровоцировать восстание против молдавского правительства, с конечной целью добиться установления там пророссийски настроенной администрации, заявили в пятницу представители Белого дома.

США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, стремящееся к установлению более тесных связей с Евросоюзом. США также видят признаки того, что российские агенты, связанные с Кремлем, могут нанимать антиправительственных демонстрантов в Молдове. В последние недели в Кишиневе прошли антиправительственные протесты, в основном организованные пророссийской партией «Шор».

Соединенные Штаты также считают, что Москва распространяет дезинформацию об ситуации в Молдове. Одним из примеров стало заявление российского Министерства обороны в прошлом месяце о том, что Украина якобы планирует вторгнуться в Приднестровье, поддерживаемый Москвой сепаратистский регион Молдовы.

В Белом доме заявили, что эти обвинения являются «необоснованными, ложными и создающими беспочвенную тревогу».

Президент Молдовы Майя Санду публично заявила в прошлом месяце, что, по ее мнению, российское правительство планировало «серию акций с участием диверсантов, прошедших военную подготовку и замаскированных под гражданских лиц, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников».

По словам официальных лиц, США внимательно следят за действиями России в Молдове, опасаясь продолжения усилий Кремля в дестабилизации Европы. Президент Джо Байден встретился с Санду в прошлом месяце в Варшаве, где они обсудили пагубное влияние России на Молдову.

В октябре Министерство финансов США наложило санкции на девять физических и 12 юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к работе по дестабилизации Молдовы.

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