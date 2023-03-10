Зеленский провел заседание Ставки 10.03.2023, 21:31

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Владимир Зеленский

Одной из тем обсуждений стала ситуация вокруг Бахмута.

Сегодня, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала ситуация вокруг Бахмута. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

- Только что закончилось заседание Ставки. Главнокомандующий Валерий Залужный, командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов, - рассказал глава украинского государства.

Также он добавил, что на Ставке обсуждалось усиление защиты Херсона и общин Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей.

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