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Der Spiegel назвал мужа участницы списка Forbes связным агента ФСБ

  • 10.03.2023, 21:45
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Der Spiegel назвал мужа участницы списка Forbes связным агента ФСБ

Он пытался завербовать сотрудника немецкой разведки.

Муж участницы российского списка самых богатых бизнесменов России Ольги Белявцевой Виса Мизаев подозревается федеральной прокуратурой Германии в вербовке сотрудника немецкой разведки. Об этом пишет журнал Der Spiegel (перевод - «Радио Свобода»).

Издание опубликовало подробную информацию о возможных сообщниках сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Линке, заподозренного в шпионаже в пользу России и государственной измене. Издание предполагает, что Мизаев был контактным лицом предполагаемого российского агента. Информация основывается на показаниях предполагаемого сообщника Линке: германского бизнесмена с российскими корнями Артура Эллера. Der Spiegel не раскрывает полные имена подозреваемых, однако они ранее раскрывались другими СМИ.

Эллер, как следует из материала Der Spiegel, дал следователям подробные показания о своих встречах с Мизаевым. Он познакомился с ним 24 октября 2020 года в московском отеле Ritz-Carlton у Красной площади. По информации западных спецслужб, Мизаев поддерживает дружеские отношения с одним из высокопоставленных сотрудников ФСБ. Ранее он был женат на гражданке ФРГ и обладал германским ВНЖ. Следователи установили его место регистрации в Эрдинге под Мюнхеном. По информации издания, у россиянина есть гражданство одной из бывших колоний Великобритании в Карибском море.

Линке встретился с Мизаевым в впервые встретились в августе 2022 года в отеле Pöltner Hof в баварском городе Вайльхайме. На встрече присутствовали также Эллер и бывший солдат армии ФРГ, функционер радикально-правой партии «Альтернатива для Германии».

Мизаев надеялся, что Эллер с помощью Линке. сможет организовать для него получение бессрочного ВНЖ в Германии. В качестве оплаты Мизаев, как утверждается, пообещал Эллеру долевое участие в своём бизнесе в Африке. По его просьбе Эллер также получил от Линке актуальные списки попадающих под санкции ЕС российских граждан.

Три недели спустя Линке, как утверждается, пригласил Эллера на встречу в берлинском ресторане, где познакомил его со своим коллегой Филиппом. Эллер получил служебный телефон немецкой разведки и служебный псевдоним. Разговор был продолжен в казино, а затем в берлинском борделе «Артемис».

12 сентября 2022 года Эллер, Линке и Мизаев встретились в ресторане на берегу баварского озера Штарнбергер-Зе. Вероятнее всего, в этот момент произошла вербовка сотрудника немецкой разведки, пишет Der Spiegel.

Линке обратился к Эллеру через две недели. Во время встречи на спортивной площадке территории германской разведслужбы в баварском городе Пуллахе Линке передал бизнесмену конверт с таблицами. По сведениям Spiegel, речь шла о высоко секретной информации о наёмниках «ЧВК Вагнера», находящихся в Африке и в Украине.

23 сентября 2022 года Эллер прилетел через Стамбул в Москву. Там он встретился с агентами ФСБ. Во время второй встречи они передали ему бумаги с вопросами, который тот переслал Линке в зашифрованном мессенджере. Москва намеревалась получить через агента информацию о местонахождении американских систем залпового огня HIMARS и передвижении немецкого комплекса ПВО «Ирис-Т» в Украине. Тот смог получить только часть информации, после чего, как утверждается, получил конверт с несколькими сотнями тысяч евро.

В декабре 2022 года Эллер был задержан в аэропорту при попытке въехать в Германию. Мизаев остаётся на свободе, по данным Der Spiegel, он пользуется документами на имя Олег Шишкин. Состояние его жены, по оценке российской версии Forbes, — 600 миллионов долларов.

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