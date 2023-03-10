Der Spiegel назвал мужа участницы списка Forbes связным агента ФСБ 10.03.2023, 21:45

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Он пытался завербовать сотрудника немецкой разведки.

Муж участницы российского списка самых богатых бизнесменов России Ольги Белявцевой Виса Мизаев подозревается федеральной прокуратурой Германии в вербовке сотрудника немецкой разведки. Об этом пишет журнал Der Spiegel (перевод - «Радио Свобода»).

Издание опубликовало подробную информацию о возможных сообщниках сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Линке, заподозренного в шпионаже в пользу России и государственной измене. Издание предполагает, что Мизаев был контактным лицом предполагаемого российского агента. Информация основывается на показаниях предполагаемого сообщника Линке: германского бизнесмена с российскими корнями Артура Эллера. Der Spiegel не раскрывает полные имена подозреваемых, однако они ранее раскрывались другими СМИ.

Эллер, как следует из материала Der Spiegel, дал следователям подробные показания о своих встречах с Мизаевым. Он познакомился с ним 24 октября 2020 года в московском отеле Ritz-Carlton у Красной площади. По информации западных спецслужб, Мизаев поддерживает дружеские отношения с одним из высокопоставленных сотрудников ФСБ. Ранее он был женат на гражданке ФРГ и обладал германским ВНЖ. Следователи установили его место регистрации в Эрдинге под Мюнхеном. По информации издания, у россиянина есть гражданство одной из бывших колоний Великобритании в Карибском море.

Линке встретился с Мизаевым в впервые встретились в августе 2022 года в отеле Pöltner Hof в баварском городе Вайльхайме. На встрече присутствовали также Эллер и бывший солдат армии ФРГ, функционер радикально-правой партии «Альтернатива для Германии».

Мизаев надеялся, что Эллер с помощью Линке. сможет организовать для него получение бессрочного ВНЖ в Германии. В качестве оплаты Мизаев, как утверждается, пообещал Эллеру долевое участие в своём бизнесе в Африке. По его просьбе Эллер также получил от Линке актуальные списки попадающих под санкции ЕС российских граждан.

Три недели спустя Линке, как утверждается, пригласил Эллера на встречу в берлинском ресторане, где познакомил его со своим коллегой Филиппом. Эллер получил служебный телефон немецкой разведки и служебный псевдоним. Разговор был продолжен в казино, а затем в берлинском борделе «Артемис».

12 сентября 2022 года Эллер, Линке и Мизаев встретились в ресторане на берегу баварского озера Штарнбергер-Зе. Вероятнее всего, в этот момент произошла вербовка сотрудника немецкой разведки, пишет Der Spiegel.

Линке обратился к Эллеру через две недели. Во время встречи на спортивной площадке территории германской разведслужбы в баварском городе Пуллахе Линке передал бизнесмену конверт с таблицами. По сведениям Spiegel, речь шла о высоко секретной информации о наёмниках «ЧВК Вагнера», находящихся в Африке и в Украине.

23 сентября 2022 года Эллер прилетел через Стамбул в Москву. Там он встретился с агентами ФСБ. Во время второй встречи они передали ему бумаги с вопросами, который тот переслал Линке в зашифрованном мессенджере. Москва намеревалась получить через агента информацию о местонахождении американских систем залпового огня HIMARS и передвижении немецкого комплекса ПВО «Ирис-Т» в Украине. Тот смог получить только часть информации, после чего, как утверждается, получил конверт с несколькими сотнями тысяч евро.

В декабре 2022 года Эллер был задержан в аэропорту при попытке въехать в Германию. Мизаев остаётся на свободе, по данным Der Spiegel, он пользуется документами на имя Олег Шишкин. Состояние его жены, по оценке российской версии Forbes, — 600 миллионов долларов.

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