Украина выполнила почти 80% соглашения об ассоциации с ЕС 10.03.2023, 21:57

Сейчас страна проходит оценку соответствия законодательства европейским стандартам.

Украина выполнила почти 80% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.

- Мы уже почти на 80% выполнили обязательство по Соглашению об ассоциации. Мы проходим сейчас оценку соответствия нашего законодательства европейским стандартам, чтобы когда будут начаты переговоры, мы не медлили и уже были готовы провести переговоры, их завершить и присоединиться к ЕС, - сказала Стефанишина.

Она также добавила, что Украина «движется активно», и «мы успеваем», а украинский парламент в свою очередь помогает правительственной команде, принимая необходимые законы.

Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные «олдскульные обязательства», поскольку переговоры о заключении Соглашения велись в 2009 году во времена другой и правовой реальности.

«Это обязательства, которые мы, конечно, будем выполнять, где это возможно, но это уже, скажем, старая страница наших отношений. Сегодня мы проходим оценку в ЕС как страна, которая станет частью Европейского Союза, а не страна, с которой будут партнерские отношения. Это совершенно другое качество, но и другой объем задач и ответственности, который даже не в десятки, а сотни раз превосходит все, что мы делали до этого в рамках Соглашения», - отметила вице-премьер.

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