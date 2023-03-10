Военный эксперт раскрыл, когда ВСУ пойдут в контрнаступление 10.03.2023, 22:10

Владислав Селезнев объяснил, что происходит на фронте.

До середины апреля на фронте может продолжаться оперативная пауза. ВСУ пойдут в контрнаступление, когда полевые дороги станут удовлетворительными для продвижения. Об этом «Обозревателю» рассказал украинский военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, оперативная пауза будет продолжаться, пока подсохнут полевые дороги. Однако оккупанты будут пытаться продвигаться на Донбассе и юге Запорожской области. В то же время россияне могут атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы усложнить логистику помощи Западу.

- Где будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, другие направления российско-украинского фронта, но оно обязательно начнется, — подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что деоккупировать все украинские территории одновременно нельзя. Контрнаступления ВСУ разделят на 5 или 6 этапов. В то же время оккупанты будут убегать и с юга Херсонщины, когда украинская армия пойдут в контрнаступление в Запорожской области.

- Но вариант такого развития ситуации возможен при условии стабильных поставок и ракет в РСЗО HIMARS и высокоточных артиллерийских снарядов. Этих снарядов должно быть такое количество, чтобы полностью покрывать потребности украинских сил обороны, — подытожил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».