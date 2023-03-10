Как застраховать автомобиль на белорусских номерах в Польше 3 10.03.2023, 22:20

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Полезные советы от экспертов.

Что делать, если вы на своём автомобиле находитесь в Польше и страховка «Зелёная карта» уже закончилась? MOST вместе со страховым агентом Русланом Керимовым попытался найти подходящие решения этого вопроса.

Что такое страхование «Зелёная карта»

«Зелёная карта» (Green Card) — международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории страны — члена системы.

Наличие договора страхования «Зелёная карта» — обязательное требование при въезде на автомобиле в большинство зарубежных стран. До выезда из Беларуси необходимо заключить договор страхования «Зелёная карта» на весь период использования автомобиля за границей, но не менее чем на 15 дней. При выезде из Беларуси водитель обязан предъявить на границе договор страхования «Зелёная карта», выданный белoрусской страховой компанией.

Что делать, если страхование «Зелёная карта» просрочилась

Если автомобиль на белoрусских номерах находится в Польше и срок страхование «Зелёная карта» уже истёк, а в Беларусь возвращаться не планируете, есть два варианта действий.

Попросить родных оформить страхование «Зелёная карта» в Беларуси

Это вариант больше подходит для тех, кто не планирует оставаться в Польше надолго и имеет возможность вернуться в Беларусь. Вы можете попросить друзей или родственников оформить страхование «Зелёная карта» на необходимый вам срок в Беларуси и передать оригинал в Польшу.

Оформить страхование ОС graniczne в Польше

Если в Польше вы планируете находиться длительный период, то можно обратиться за оформлением страховки OC graniczne в польскую страховую компанию.

Что такое страховка OC graniczne

OC graniczne — это краткосрочное автострахование для водителей, чьё транспортное средство зарегистрировано за пределами Европейского Союза, и у которых нет страхования «Зелёная карта» или срок её действия истёк. Страховку можно заключить на срок от 30 дней до 12 месяцев. Если срок действия страховки OC graniczne истекает, вы можете купить еще одну.

— Преимущество страховки в том, что вы можете продлить её много раз. Мне известны такие случаи, когда беларусы ездят по шесть лет с таким видом страховки, — рассказывает Руслан.

OC graniczne действует на тех же условиях, что и обычная страховка. Это означает, что в случае аварии пострадавший получит компенсацию. В этом случае водитель не обязан возмещать ущерб, причиненный другому автомобилю.

Сколько стоит ОС graniczne

На сегодняшний день стоимость страховки OC graniczne на 30 дней составляет от 150 злотых. На 12 месяцев страховка будет стоить около 944 злотых. Цена полиса определяется индивидуально страховой компанией, из-за чего цены могут различаться.

— Есть такая проблема, что некоторые польские агенты отказывают клиентам в оформлении страховки OC graniczne, так как они не знают как её делать, они ещё не сталкивались с оформлением такого вида страховки. После начала войны в Украине некоторые фирмы стали отказывать в оформлении страховок для автомобилей на белoрусских номерах, это стало политикой их компании. Поэтому я бы рекомендовал обращаться в проверенные многими беларусами страховые компании, например Warta, — поясняет Руслан

Что будет, если ездить без страховки

Страховка носит обязательный характер, и должна быть оформлена на весь срок пребывания вашего авто за границей, независимо от того ездите ли вы на нем каждый день или только раз в месяц. Штраф за отсутствие страховки может достигать до 7 200 злотых.

— Если по факту отталкиваться от органа, который занимается регистрацией автомобилей и назначает штрафы за несвоевременную постановку автомобиля на учёт, на сегодняшний день нет каких-то ограничений на беларусские автомобили, ни по времени регистрации, ни по времени нахождения их на территории Польши, — подчёркивает Руслан Керимов.

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