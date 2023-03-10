США передали Украине древние артефакты, которые незаконно пытались ввести из России 1 10.03.2023, 22:24

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Среди них есть и уникальные скифские мечи.

США передали Украине предметы исторического наследия, в частности скифские мечи VI-V веков до нашей эры и кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э., которые пытались незаконно ввести из России в Штаты. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

«Мы вернем все, что украла у нас Россия – территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Сегодня в Посольстве Украины в США состоялась официальная церемония передачи Украине предметов исторического наследия, задержанных таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из РФ в США», - говорится в сообщении.

Среди них: мечи-акинаки скифской культуры VI-V в до н.э. (ареал распространения – лесостепная, степная часть Украины и Крым) и кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э., что, по информации Института археологии Украины, относится к культуре шаровидных амфор.

Ткаченко поблагодарил правоохранительные органы США и Украины и всех причастных, которые совершили такую операцию.

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