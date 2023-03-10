К чему готовят витебских десантников? 3 10.03.2023, 22:35

5,278

На полигоне в Витебской области отрабатывались «боевые действия в городских условиях».

Витебские десантники отрабатывали «боевые действия в городских условиях». Учения прошли на полигоне Лосвидо.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в них участвовали парашютно-десантные роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Во время уничтожения условного противника они активно использовали беспилотники.

Ранее в интервью сайту Charter97.org командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников заявил, что полк Калиновского — это страшный сон для Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».