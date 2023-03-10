К чему готовят витебских десантников?3
- 10.03.2023, 22:35
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На полигоне в Витебской области отрабатывались «боевые действия в городских условиях».
Витебские десантники отрабатывали «боевые действия в городских условиях». Учения прошли на полигоне Лосвидо.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, в них участвовали парашютно-десантные роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Во время уничтожения условного противника они активно использовали беспилотники.
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