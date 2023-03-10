ВСУ заставили армию РФ вернуться к тактике времен Второй мировой войны 1 10.03.2023, 22:53

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Военный эксперт — об очередном провале Кремля.

Российское командование возвращает к жизни танковые десанты - тактику эпохи Второй мировой войны. Связано это с тем, что потери ББМ (БМП, БМД, БТР...) в российских оккупационных войсках (РОВ) не успевают компенсировать, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

В результате, РОВ начинают опять практиковать давно изживший себя танковый десант.

Кстати, проблемы компенсации потерь ББМ и танков для ВПК России заключается в том, что снятию с консервации танков отдаётся больший приоритет, при неизменности мощностей. То есть, если грубо, имея мощности восстановить 200 единиц техники, РОВ восстановят скорее 150 танков и 50 ББМ, нежели наоборот.

Это связано с исторически-гипертрофированным фетишем россиян на танки. Танков должно быть много ибо танки это сила... Да звучит до банального глупо, но в этом вся концепция российской армии - в танковых кулаках. В итоге, средне и лёгко-бронированной техники всё меньше у РОВ.

Фактически, десант размещается на броне танка. В момент десантирования он «спешивается» и вступает в бой.

Минусы - абсолютная незащищённость десанта от стрелкового, осколочного и прочего поражающего элемента. По сути - это легко прожариваемое мясо на сковородке.

Выстрел из ПТРК по танку? Танк может уцелеть, а вот десант в клочья. Танковый выстрел по танку. Танк может уцелеть, а десант в клочья. И так далее.

Кроме того, куча мяса на броне осложняет работу башне и в целом уменьшает манёвренность танка. А эффект выстрела 125-мм пушки при десанте на броне? Ощути прелести залпа!

В эпоху 2-й мировой войны из-за отсутствия ББМ как полноценного десантного класса танковый десант с горем пополам, но работал. А вот сейчас... Вот сейчас, из-за деградации «второй армии в мире», она всё больше напоминает РККА 1940-х годов. Это было вполне предсказуемым.

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