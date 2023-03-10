Bloomberg: Турция запретила транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны 10.03.2023, 22:59

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Система перестала работать.

Турция прекратила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua).

В материале говорится, что Турция пошла на такой шаг поскольку Европейский союз и США оказывают давление на союзников, чтобы они поддержали меры, введенные в связи с вторжением Путина в Украину.

Правительство приказало прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», — сказала Екатерина Лазуткина, совладелица московской компании Vendor Cargo, занимающейся доставкой грузов и грузоперевозками, которая работает через Турцию. По ее словам, таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России.

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