закрыть
10 марта 2023, пятница, 23:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Турция запретила транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны

  • 10.03.2023, 22:59
  • 1,270
Bloomberg: Турция запретила транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны

Система перестала работать.

Турция прекратила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию. Об этом сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua).

В материале говорится, что Турция пошла на такой шаг поскольку Европейский союз и США оказывают давление на союзников, чтобы они поддержали меры, введенные в связи с вторжением Путина в Украину.

Правительство приказало прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», — сказала Екатерина Лазуткина, совладелица московской компании Vendor Cargo, занимающейся доставкой грузов и грузоперевозками, которая работает через Турцию. По ее словам, таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов