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Украине передадут еще два взвода NASAMS

  • 10.03.2023, 23:10
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Украине передадут еще два взвода NASAMS

Каждый взвод насчитывает по 3-4 пусковые установки с шестью ракетами AMRAAM в каждой.

Норвегия совместно со США передаст Украине еще два взвода зенитно-ракетных комплексов NASAMS, сообщает сайт правительства Норвегии, пишет «Униан».

«Украина остро нуждается в защите от ракетных атак, и Норвегия окажет помощь», - цитирует пресс-служба слова министра обороны страны.

NASAMS поступят в дополнение к двум взводам, предоставленным США прошлой осенью.

Каждый взвод насчитывает по 3-4 пусковые установки с шестью ракетами AMRAAM в каждой, а также РЛС-станцию, пункт управления огнем и единицу техники с электрооптической камерой.

«Еще две огневые единицы значительно улучшат способность Украины защищать свои города и критически важную инфраструктуру от российских ракетных атак», - говорится на сайте.

Норвегия также обучит украинский персонал обслуживанию и эксплуатации системы.

NASAMS в Украине – что известно о работе передовых средств ПВО

США совместно с Норвегией передали Украине первые взводы передовых ЗРК NASAMS в ноябре 2022 года, когда Россия только начала терроризировать города и критическую инфраструктуру ракетными атаками.

С тех пор ПВО проявили себя наилучшим образом. В частности, в Воздушных силах отмечали эффективную работу NASAMS, например, в новогоднюю ночь, благодаря чему РФ не смогла погрузить украинцев в блекаут на зимние праздники.

По словам спикера ВВС ВСУ Юрия Игната, NASAMS сбивают 100% крылатых ракет врага. Военный эксперт Олег Жданов в свое время подчеркивал, что Киев удастся закрыть от вражеских ударов двумя подобными комплексами.

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