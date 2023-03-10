Ключевые события войны будут в 2023 году: Подоляк назвал решающие месяцы 10.03.2023, 23:53

Ситуация на фронте вскоре будет выглядеть совершенно иным образом.

Контрнаступление украинских защитников обязательно будет, но как оно будет проходить и на каких направлениях, это должно стать сюрпризом для российских оккупантов. Об этом «24 Каналу» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кроме того, еще одной важной составляющей хода событий на поле боя является ресурс. По мнению Подоляка, следующие 2-3 месяца для России станут главными с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить.

Дальше ситуация на фронте будет выглядеть иным образом – это будет одностороннее движение Украины. А здесь для нашего государства важно получить некоторые инструменты.

В первую очередь, это дальнобойные ракеты, которыми ВСУ смогут отрабатывать по составам врага глубоко в тылу. Таким образом, Украина сможет уничтожить остатки вооружения, которые еще имеют оккупанты, и вызвать деморализацию и панические настроения внутри России.

В то же время второй ключевой инструмент – артиллерийские снаряды калибра 155, 152 и 122 миллиметра. Их не так много производилось, потому что это советские снаряды, и мир не накапливал их. Однако сегодня уже много инвестиций в европейские военно-промышленные комплексы, чтобы увеличить изготовление этих боеприпасов.

«Эти снаряды позволят уничтожать российский живой мобилизованный компонент и не допускать таких боестолкновений, как мы видим сегодня на Бахмутском направлении. Все, что надо, ключевые события состоятся в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето–осень», – предположил советник главы ОПУ.

В то же время советник главы ОПУ отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через два месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».