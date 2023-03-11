Подоляк: Сезон в Крыму в этом году будет очень жарким 11.03.2023, 4:00

По его словам, внимание стран с «нестабильными» режимами будет приковано к полуострову.

В этом году сезон в оккупированном Крыму будет горячим и очень жарким. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

- (Сезон в Крыму в этом году будет - ред.) горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале, - сказал Подоляк.

По его словам, это будет выглядеть очень эффектно, потому что внимание стран с «нестабильными» режимами будет приковано к Крыму.

«Они увидят главное - справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу», - подчеркнул украинский советник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».