Полковник ВСУ рассказал, чем можно уничтожить черноморский флот России 11.03.2023, 5:10

Роман Свитан

Он вспомнил крейсер «Москва».

Черноморский флот России можно уничтожить с помощью того, что уже есть у Украины. Речь идет о крылатых ракетах, идущих на большие цели. Как вот Storm Shadow, Harpoon или «Нептун». Такое мнение «24 Каналу» озвучил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Так, нанести поражение кораблям оккупантов можно как ракетами наземного базирования Harpoon или «Нептун», так и воздушного. Harpoon можно использовать из воздуха. Тогда радиус поражения ракеты можно суммировать с боевым радиусом самолета, а это почти тысяча километров. Это уже большая проблема для любого флота.

- Потопить корабли россиян с помощью самолетов и таких ракет не просто, но и не проблематично. При выполнении определенных задач и правильно проведенной операции, например с крейсером «Москва», можно это повторить относительно остального флота, – отметил полковник ВСУ.

По его мнению, украинцам только нужно определенное количество самолетов и ракет. Так, если Украине передают самолеты МиГ-29, то значит они должны нести эти ракеты.

Кроме того, ранее был решен вопрос, как на самолеты МиГ-29 и Су-27 подвесить противорадиолокационные ракеты HARM. И уже больше полугода они уничтожают ЗРК врага. Следовательно, такое решение будет и для МиГ-29, которые нам собираются передать, чтобы работать более дальнобойными ракетами.

- Все зависит не от самого предоставления самолетов, а от ракет, которые смогут нести эти самолеты. Есть вариант, что они смогут нести AIM-120 AMRAAM – это ракета «воздух-воздух» для уничтожения самолетов и крылатых ракет. Это та же ракета, которая используется в NASAMS, – рассказал военный эксперт.

Он подытожил, что Украина сможет отработать с этих самолетов по черноморскому флоту России. Надо только разобраться с тем, как установить их на эти МиГ-29. Впрочем, по мнению Свитана, этот вопрос будет решен за неделю после того, как самолеты поступят в Украину.

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