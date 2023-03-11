Под Москвой вспыхнул масштабный пожар 2 11.03.2023, 8:36

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На заводе обрушилась крыша.

В поселке Колюбакино Московской области РФ возник крупный пожар. Сообщается, что загорелся цех по производству пластика.

Об этом сообщает Interfax.

«Огонь охватил кровлю цеха по производству пластика в Московской области на площади 5 тысяч квадратных метров с последующим обрушением кровли», - говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало. Для ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники. По состоянию на 1:30 по киевскому времени локализовать огонь пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в главном здании МВД РФ в центре Москве, на Петровке, произошел пожар. На третьем этаже здания загорелись стройматериалы.

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