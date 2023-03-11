Переименование России в Москвовию: Зеленский дал поручение 17 11.03.2023, 8:49

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Международно-правовые последствия будут серьезными.

Петиция по официальному переименованию России в Московию набрала более 25 тысяч голосов. Президент Украины Владимир Зеленский уже ответил на нее.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

В петиции украинцы предлагают переименовать Россию в Московию, заменить термин «российский» на «московский», а еще «Российская Федерация» на «Московская Федерация», сообщает «24 канал».

Владимир Зеленский напомнил, что правовые основы отношений названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, регулируются Законом Украины «О географических названиях». По словам президента, предложение официально переименовать название «Россия» в «Московию» и заменить соответствующие термины также имеет международно-правовые аспекты.

Поэтому поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

«С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информирование меня и автора петиции о результатах», – отметил глава украинского государства.

Петицию по переименованию России в Московию обнародовали 23 ноября. Автор Шахворостова Валерия указывает, что историческим названием России является Московия.

«Это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX веков, которые изготовлялись в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года, – то есть 301 год назад», – говорится в петиции.

Инициатор также подчеркнула, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси. Для иностранцев названия «Rus» (как сказывалась Киевская Русь на картах) и «Russia», «Russie», «Russland» (как сказывалась Россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и под время переводов на разные языки. Это приводит к путанице на международном уровне.

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