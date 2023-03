«Треплу Лукашенко прилетело по шапке» 11.03.2023, 8:51

Узурпатор готовится к смуте.

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, чего испугались в Кремле, почему генерал Сырский так часто ездит в Бахмут, есть ли реальная угроза со стороны Беларуси и непризнанного Приднестровья.

— Во время последней ракетной атаки воздушная тревога длилась почти семь часов. Россияне использовали ракеты Кинжал. Этих Кинжалов по разным причинам у российских оккупантов не много. Есть мнение, что Кинжалы они используют только в крайних случаях. А вот сейчас этот крайний случай настал. Понимаете ли вы, что это за крайний случай?

— Они перепугались ситуации, когда какие-то непонятные, как говорил Данилов, ополченцы бегают у них по территории. И этим пытаются показать, что, мол, «не играйте с нами». Ну удачи им. У них действительно этих Кинжалов меньше сотни.

— Это вы имеете в виду про Брянскую область, диверсантов — Русский добровольческий корпус?

— Да-да, в первую очередь.

— Американский институт изучения войны, например, считает, что исключительно пропагандистские цели преследовались, когда обстреливали Украину. При этом, давайте говорить честно, прилетов было достаточно, есть жертвы. Согласны ли вы с мнение о том, что это ради пропаганды, чтоб было, что показывать по телевизору?

— Каждая человеческая жизнь бесценна и, конечно же, это трагедия. Но в силу того, что действительно у них этих Кинжалов меньше сотни, никакого иного эффекта быть не может, кроме как пытаться запугать устрашением.

Для того, чтоб был эффект, вы должны наносить массированные удары ежедневно, еженедельно, постоянно сотнями ракет. Сотни ракет каждый день. Тогда — да, вы полностью уничтожаете всю инфраструктуру государства, вбамбливаете в каменный век. Так уже делали некоторые в прошлом веке и были те или иные операции в мире. Тогда у вас есть действительно какой-то эффект практический — и военный, и не только.

А здесь — только пытаться запугать, пытаться хоть чем-то ответить. К сожалению, террор. Страдают гражданские, гибнут гражданские.

— Увидели на этой недели несколько информационных атак, направленных против Украины. Речь шла об украинцах на яхте с сотнями килограмм взрывчатки, которые в составе экипажа из пятерых человек взорвали Северные потоки. Информация появилась из разных источников: В The New York Times писали об одном, в британском The Times — о другом, и еще были немецкие издания, у них другие детали. Когда прочитали эту информацию, как это восприняли?

