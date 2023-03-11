«Путин молит Украину и Запад дать ему возможность ничьей» 12 11.03.2023, 9:05

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У главы РФ теперь началась другая борьба – за свою жизнь.

Российский правитель Владимир Путин потерял контроль над происходящим у него под носом. Сейчас он хочет затянуть войну против Украины, чтобы не потерять власть в РФ и удержаться на президентском кресле.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала «Freedom». Он отмечает, что Путину не выгодно сейчас открыто объявить Украине войну вместо так называемой «спецоперации», как в РФ называют полномасштабное вторжение. Ведь тогда придется ставить экономику России на военные рельсы.

Пионтковский проанализировал послание Путина Федеральному собранию РФ и обратил внимание, что российский диктатор, очевидно, сейчас заинтересован в рутинизации войны.

«Его ужасная фраза относительно того, что Россия повышает материнский капитал, а также решение всем участникам «СВО» раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск, указывают на то, что в его представлении будет обыденная война, которая будет тянуться несколько лет. Такая война может спасти власть Путина, потому что в ней не будет ни победы, ни поражения. А Путин может остаться у власти», – отмечает Пионтковский.

По словам российского оппозиционера, рутинизация войны стала новой идеологической задачей диктатора РФ, и именно поэтому он избегает объявления мобилизации.

Также Пионтковский обратил внимание, что так называемые «посредники» пытаются заставить Украину согласиться на прекращение огня и уступить часть своих территорий. Эксперт подчеркивает: Путин уже понял, что проиграл войну против Украины и сейчас у него новая борьба – за свою жизнь.

«Ему надо избежать прямого поражения. Путин молит Украину и Запад дать ему возможность почетной ничьей, чтобы он мог подать ее своему глубинному народу как свое достижение и причину для того, чтобы оставаться у власти», – отмечает российский оппозиционер.

Также он отмечает, что «Путин теряет контроль над происходящим у него под носом». Подтверждением этого являются взрывы, дроны и события в Брянской области.

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