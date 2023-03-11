Китай решил ухватить кусок российского пирога 11.03.2023, 9:15

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Пекину выгодно поражение Кремля.

Китай занимает очень неоднозначную позицию относительно вторжения России в Украину. Лидер КНР Си Цзиньпин никак не пытался предотвратить эту войну, потому что Пекину очень выгодно поражение России.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Китай пытается получить что-то после проигрыша России. Страна-агрессор полностью зависит от Пекина.

«Китай решил «ухватить» что-то от проигрыша. Россия очень зависит от КНР. Либо проиграть, либо вступить в эти отношения, которые могут предполагать сначала экономическую экспансию на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, Забайкалье. А впоследствии – полное экономическое и политическое подчинение», – считает он.

Фейгин отметил, что Си Цзиньпину крайне выгодно, чтобы Путин был слаб, но оставался у власти. Правозащитник подчеркнул, что даже если президентом станет не кто-то из оппозиции, а из окружения диктатора, то также будет более ориентирован на Запад.

«Даже если придет кто-то новый, не из-за демократической революции, а из окружения Путина, то будет ориентирован на Запад и снятие санкций. Пекину выгодно, чтобы Россия была слабой и зависимой от Китая. Путин очень устраивает Си Цзиньпина», – убежден он.

Марк Фейгин утверждает, что в любом случае Китай будет хотеть проигрыша России в этой войне. Даже если на время страна-агрессор оставит за собой оккупированные территории, то война не закончится победой России.

По мнению правозащитника, Китай не будет полноценно поддерживать Россию еще и потому, что пострадает экономически.

«Мне трудно представить, что в Пекине этого не понимают. Они все просчитывают. Потому что потерять 750 миллионов долларов из Европы и столько же из США – это будет катастрофа. Не думаю, что Китай решится на такую авантюру», – добавил Фейгин.

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