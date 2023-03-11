Зеленский ввел мощные санкции против России на полвека 11.03.2023, 9:38

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В список попали 120 физических и 287 юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц.

Согласно указу «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», эти санкции накладывают на 50 лет. Об этом говорится в указе президента №145/2023 от 10 марта 2023 года, размещенном на сайте главы украинского государства.

В список тех, на кого были наложены ограничения, попали физические и юридические лица, которые связаны с букмекерским и лотерейным бизнесом.

Подавляющее большинство лиц, попавших в этот список, являются гражданами страны-агрессора РФ. Однако ограничения также были наложены на ряд граждан Великобритании, Польши, Нидерландов, Турции, Кипра.

Среди юридических лиц также есть преимущественно российские букмекерские компании, организаторы лотерей, ипподромы, инвестиционные и развлекательные компании и тому подобное. В частности, такие компании, как «Спортлото», «Спортбет», «Бет.Ру», «Бетсити», «Матчбет» и др.

Однако в перечне подсанкционных компаний есть также те, которые расположены в Украине: «Париматч», «Покерматч.ЮА»,» Поинтлото»,» Твоя беттинговая компания», «Плей Фан Инвестмент», «Финансовая компания Лео» и др.

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