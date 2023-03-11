Против лукашистов стали использовать метод «шоковой профилактики» 11.03.2023, 9:44

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Ранее его опробовали на школьниках и призывниках.

В Мозырском райисполкоме провели открытое заседание суда. Новый способ устрашения, апробированный на учащихся и призывниках, теперь стал применяться и на чиновниках, сообщает «Флагшток».

В актовом зале Мозырского райисполкома состоялось необычное мероприятие — судебное заседание по делу о махинациях в агросфере. На глазах у чиновников прошло вынесение приговора руководителям сельхозпредприятия «Капличи» Калинковичского района. Директора, зоотехника и еще 6 сотрудников предприятия обвинили в утаивании фактов падежа скота и предоставлении искаженной статистической отчетности. По данным следствия приписки составили более 450 голов скота.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Бывшему директору сельхозпредприятия надели наручники прямо с зале райисполкома. Бригадиров фермы освободили от ответственности в связи с окончания сроков давности совершенного преступления.

Практика выездных заседаний суда получила распространение с 2021 года. Сначала она была опробована на образовательных учреждениях. Суд на глазах сверстников преподносился как «шоковый вид профилактики».

В 2022 году необычный метод стал применяться и отношении призывников. В октябре суд над уклонистом от службы в армии был проведен в гомельском военкомате. Теперь новый способ устрашения был апробирован и на районных чиновниках.

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