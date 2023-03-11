Крутое пике Вера Перовская, Newssky

11.03.2023, 9:52

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Путин преподнес россиянам забавный «подарок».

По состоянию на 8 марта:

Бронирование туров во временно оккупированный Крым на лето упали на 70% по сравнению с 2022 годом.

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль снизились на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа. Доходы в начале года снизились на 25%, вместе с тем расходы увеличились на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

ЕС преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии. 5 февраля вступило в силу решение Евросоюза и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России. Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты.

США добавили в перечень экспортных ограничений в рамках нового пакета санкций против РФ запрет на поставку смартфонов ценой выше $300. В целом перечень предметов роскоши был расширен на 276 пунктов. Под экспортные ограничения попали электронные весы стоимостью свыше $100, холодильники дороже $750 и другие товары. Госдепартамент США объявил 24 февраля о введении санкций в отношении ряда российских министров и губернаторов. Минторг ужесточает экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково». Отдельным распоряжением с 10 мая будет введена 200%-ная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России. В новые санкции Минторга США включены предприятия российского ОПК, федеральные ведомства, а также ряд телекоммуникационных и научных компаний. США ввели блокирующие санкции против 22 граждан различных стран и 12 иностранных компаний, которые помогают ВПК России. Минфин США внес в черный список 37 компаний РФ, КНР и Беларуси в связи с российской агрессией.

24 февраля Лондон включил в «черный список» еще 92 российских юридических и физических лица. Под санкции попало руководство госкорпораций «Росатом» и «Ростех», концерна «Алмаз-Антей» и четыре российских банка (МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и банк «Зенит»). Под ограничения также попали мать любовницы Путина Алины Кабаевой, вице-премьер Новак, сын Дмитрия Козака и гендиректор Nord Stream AG.

Австралия и Новая Зеландия ввели санкции в годовщину полномасштабной войны в Украине. Под новые санкции Австралии попали 90 физлиц — в том числе патриарх Кирилл, вице-премьеры и министры — и 40 юрлиц, в частности, предприятия ВПК. Новая Зеландия ввела ограничения против 87 человек.

На годовщину полномасштабной войны правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении РФ. В расширенные санкционные списки вошли 94 организации и 48 физических лиц. Ранее, 27 января, Япония заморозила активы 22 физлиц и 3 компаний из РФ. Экспортные ограничения введены в отношении 49 российских компаний.

Канада ввела санкции против 38 россиян и 16 организаций за «распространение дезинформации и пропаганды». Под санкции попали Боярский, Долина, Басков, Билан, медиаменеджеры и журналисты, МИА «Россия сегодня» и «Царьград».

Западные страны давят на ОАЭ, требуя прекратить помогать России обходить санкции, в частности — остановить поставки электроники, которая может использоваться в военных целях. США, ЕС и Британия сосредотачиваются на контроле за соблюдением санкций и ответственности за их нарушение.

AliExpress запретила продажу российским пользователям продукции крупнейшего мирового производителя потребительских дронов — китайской Da-Jiang Innovations (DJI). Пекин присоединился к санкциям против российской авиации. Китайская сторона отказалась дать гарантии, что российские самолеты не будут задерживаться по требованию третьих стран в связи с санкционными ограничениями. Кроме того, в Китае запрещены полеты самолетов с двойной регистрацией — одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии.

Казахстан закрыл торгпредство в России.

FATF приостановила членство России в организации. Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России (СЖР). Власти Румынии приняли решение приостановить работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте. США собираются возобновить работу над проектами в Арктическом совете без участия России.

Нидерланды приняли решение выслать из страны около 10 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел королевства. Глава МИД пояснил решение тем, что Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Австрийский МИД объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов, работающих в Вене, которых заподозрили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российский футбольный союз (РФС) на решение CAS по отстранению сборных и клубов от участия в международных турнирах.

Бельгия заморозила российские активы на общую сумму €58 млрд, следует из заявления министерства финансов страны. Швейцарский Credit Suisse заморозил $19 млрд российских активов.

Бангладеш запретил заход в порты российским судам.

Сербия отказалась от российских истребителей в пользу французских Rafale. Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35. Индия фактически заморозила переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т, несмотря на готовность РФ передать технологии и локализовать их производство на индийских заводах. Ранее Нью-Дели заморозил общий с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57.

Общее состояние 23 олигархов России за год сократилось на $67 млрд. Самые большие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который за год обеднел на $6,7 млрд. Во Франции конфисковали виллу, которая принадлежит олигарху Виктору Рашникову. Генпрокурор США объявил о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у спонсора «русской весны» Константина Малофеева. Вашингтон впервые принял решение об изъятии активов россиян в пользу Киева.

В центральном аппарате Банка России планируют до мая уволить до 1 тыс. сотрудников, сокращения ждут также региональные подразделения в рамках оптимизации расходов. Осенью ЦБ намерен провести второй этап сокращений. ВТБ продаст дочерний банк в Анголе из-за санкций. Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank International по поводу его бизнеса, связанного с Россией. Один из номиналов Путина — виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы долларов в швейцарские банки без надлежащих проверок. Прокуратура предъявила обвинения четырем банкирам в причастности к переводам.

США отказали в визах нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий. Это не первый отказ: в сентябре 2022-го визу не получили несколько членов делегации для участия в ГА ООН. Западные делегации-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Когда началась трансляция, дипломаты «большого количества» представленных на конференции стран покинули зал, за его пределами бойкот приветствовали аплодисментами. Среди оставшихся слушать министра Франс Пресс назвал делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Шахматистка Александра Костенюк отказалась от российского спортивного гражданства в пользу швейцарского. Участник двух Олимпийских игр в составе сборной России по конному спорту Владимир Туганов сменил спортивное гражданство на палестинское. За недопуск России на Олимпиаду — 2024 выступили более 40 стран. Федерация бокса США (USA Boxing) снялась с участия в женском и мужском чемпионатах мира в 2023 году из-за допуска на турниры российских и белорусских спортсменов под национальными флагами. Европейские олимпийские комитеты заявили, что российские и белорусские спортсмены не допустят к Европейским играм — 2023.

Продажи крепкого алкоголя в РФ в прошлом году выросли на 7,5%, до почти 7 л на одного человека. Для сравнения: в 2021 году показатель вырос лишь на 1,2%, а в 2020-м — на 3,3%. Употребление спиртного для многих россиян — «наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги», поясняют эксперты. Водка в России за год подорожала на 12%, вино — на 27%. В РФ начали массово подделывать дешевые коньяки.

Россия импортировала на 22,5% меньше тропических фруктов, чем в 2021 году. Детские товары подорожали на 17% за два первых месяца 2023 года. За год с 28 февраля 2022 года по 28 февраля 2023-го основные продукты и товары повседневного спроса подорожали в среднем на 11,46%. Цены выросли на большую часть товаров в «корзине» — 29 из 40, больше всего подорожала капуста белокочанная — на 56%. 67% россиян готовы покупать продукты с истекающим сроком годности, что объясняется их стремлением экономить. Подорожание услуг ЖКХ за последний месяц ощутили более 40% россиян. Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу за последний месяц.

Доля заемщиков с четырьмя и более активными кредитами в 2022 году выросла с 11,6% до 13,8%, а среднее число займов на одного человека выросло с 1,9 до 2,05. В июле прошлого года 5,2 млн россиян имели более трех кредитов. Россияне стали хуже платить по кредитам, в РФ взлетел объем задолженности, просроченной более чем на 90 дней в сегментах потребкредитования, автокредитования и кредитных карт. Каждый второй ипотечник в России тратит на кредиты почти всю зарплату.

В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов. Из-за дефицита цены на перевозку продуктов, лекарств и других товаров, которые нужно хранить в холоде, могут сильно вырасти. В Госдуме планируют предложить правительству создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Автозапчасти в России подорожают на 20–40% в 2023 году. Россияне избавляются от авто, так как содержание и обслуживание машин стало слишком затратным. В РФ из-за дефицита комплектующих закрываются сервисные центры электроники, в Москве — каждый десятый. В России образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок, которая до введения антироссийских санкций поставлялась с семи европейских заводов. Пивовары заявили о высокой зависимости от импорта хмеля. В РФ констатировали «тотальную» зависимость производства сметаны от импорта. Отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность в полную зависимости от импорта заквасок.

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России. Немецкий производитель шин Continental объявил об уходе с российского рынка. Французская Michelin нашла покупателя на завод в Подмосковье. Японская Yanmar Holdings, которая занимается продажей двигателей и строительной техники, прекратит свою деятельность на российском рынке с апреля. За год 60,6% компаний из Японии частично или полностью приостановили работу в России. Heineken планирует уйти из РФ в первой половине 2023 года — портфель производителя насчитывает около 300 брендов. 18 швейцарских компаний и организаций из 53 полностью ушли из России после ввода войск на Украину, еще 14 приостановили деятельность. Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию российского юрлица. Японская Uniqlo полностью покидает Россию. Датская Carlsberg продает российский бизнес. Британский люксовый бренд Paul Smith покинул РФ. Крупнейший мировой производитель бумаги International Paper продал бизнес в России. Французский производитель электрооборудования Legrand уходит из РФ. Британская кофейная сеть Costa Coffee прекратила работу в России.

В марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney. В марте 2022 года Disney, как и другие голливудские мейджоры Sony Pictures, UPI, Paramount, прекратила выпуск в российском прокате своих киноновинок.

Из-за санкций в феврале во всех регионах РФ заметно, до 18,3 Мбит/с (-7%), снизилась скорость мобильного интернета. Единственным исключением стала Москва, где доступ ускорился до 34,7 Мбит/с (+32%). Общая стоимость 30 лидеров Рунета за год снизилась на $14 млрд, или примерно на четверть. Основной вклад в эти потери внес «Яндекс», который подешевел в 1,7 раза: в прошлом году компания стоила $17,4 млрд, а в этом — $10,2 млрд.

Поток иностранных туристов в РФ рухнул в 25 раз. По данным Пограничной службы ФСБ, за 2022 год Россию посетили 200 тыс. иностранных туристов — в 2019 году их было 5,1 млн.

Число запусков коммерческих спутников в России упало в 300 раз. С начала полномасштабной войны РФ запустила всего 46 спутников, из них лишь один — коммерческий. Для сравнения, в 2021 году Россия запустила 339 спутников для 18 стран.

В течение трех дней после объявления о прекращении поставок «Виагры» в России спрос на препарат вырос на 50%. О том, что американская компания Vitaris приостанавливает поставки, Минпромторг РФ сообщил 15 февраля. В 2022 году в аптеках уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования дешевых препаратов, что на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020-м. Сокращение представленности импортных препаратов, отказ от выпуска нерентабельных лекарств и снижение спроса негативно отразились на аптечном ассортименте. В 2022 году предложение в профильной рознице сократилось почти на 10%, или около 2 тыс. позиций. В 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений на проведение клинических исследований препаратов, чем в 2021-м. Из 740 исследований 71% пришлось на российские компании. После начала полномасштабной войны зарубежные производители лекарств, включая GSK, Novartis, Roche и Pfizer отказались от клинических испытаний в РФ.

Россия вымирает со скоростью 1,5 тыс. человек в день. По итогам 2022 года естественная убыль населения РФ, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 599,6 тыс. Но в Госдуме заявили, что стремительное сокращение численности пожилых россиян в 2022 году не приведет к росту пенсий.

Беременным россиянкам начали отказывать во въезде в Аргентину. Власти считают, что женщины приезжают туда ради родильного туризма — путешествия в страну с целью дать гражданство рожденному. Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны (он позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, в том числе в страны ЕС, Великобританию и Японию).

В Госдуме проведут парламентские слушания по изучению и творческому применению сталинского опыта, заявил депутат ГД, член фракции КПРФ Юрий Афонин. По словам парламентария, в текущих «непростых условиях», которую Афонин описал как жесткое противостояние с коллективным Западом, Россия могла бы применять опыт главы советского государства. Афонин отметил, что в программе Госдумы не только парламентские слушания, но и круглые столы с участием экспертов.

В России взлетела заболеваемость сифилисом. По итогам октября 2022 года (последний доступный период официальной статистики), число выявленных случаев сифилиса на 38% превысило показатель за тот же месяц прошлого года, а по сравнению с октябрем 2020-го взлетело на 129%.

Путин поручил расселять россиян из аварийного жилья в малоэтажные деревянные бараки.

Вера Перовская, Newssky

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