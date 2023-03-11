«Элитных» морпехов РФ разбили под Угледаром: кадры с пленными 11.03.2023, 10:01

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От расхваленных Кремлем бригад остались единицы.

Расхваленные Путиным морпехи за «успехи» под Угледаром понесли очередные потери. ВСУ продолжают их добивать. Оккупанты снова провалили попытку штурма.

Крупная партия профессиональных солдат РФ попала в украинский плен, остальным повезло меньше - они бросили там якорь навсегда.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео с пленными морпехами из «элитных» бригад РФ.

На одном показаны пленные. Из них ни одного мобилизованного, все контрактники. До вторжения в Украину они ни один год служили на кораблях, у некоторых есть опыт десантирования.

Есть и остатки из 155-й 40-й бригад военно-морской пехоты России, для которых в феврале провальный штурм Угледара обернулся ликвидацией практически в полном составе.

Похоже, от «элитных» морпехов РФ остались единицы. На втором видео показаны «демилитаризованные» контрактники армии РФ. 200-х под Угледаром не меньше десятка.

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