Пионтковский: США и Китай заключили тайную сделку по разделу России 1 11.03.2023, 10:15

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Договоренности уже «лежат на столе».

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Китай и США рассматривают сделку по России и украинскому вопросу. Пекину предлагаются российские территории, чтобы он не помогал противнику.

«Падение Путина безусловно откроет период русский смуты и ослабления России. Китай никогда не забывал о своих национальных задачах, о возвращении как минимум исконных китайских земель от Владивостока до Северного моря, как они называют Байкал. Россия останется уже не только просто младшим партнером, абсолютно зависимым. Стратегически это работает на пользу великого Китая, он спокойно готовится к поглощению своей добычи тем или иным способом», - сказал он в эфире УНИАН.

Эксперт отметил, что ослабление России в результате поражения создает для Китая возможность фактически превратить всю зону по своему политическому доминированию.

«Независимо от намерения отдельных лиц на столе явно лежит политическое решение для Китая. Соединённые Штаты согласны на распространение китайского влияния в Сибири при условии, что Китай отказывается от своих амбиций и территориального захвата Тайваня. Вот такая сделка она становится совершенно очевидной», - добавил Пионтковский.

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