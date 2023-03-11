В Беларуси фамилию и имя можно будет сменить на псевдоним 11.03.2023, 10:34

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С сегодняшнего дня.

В Беларуси в число уважительных причин, по которым может быть дано разрешение на смену фамилии и имени, внесено желание носить их в соответствии с используемым псевдонимом. Это законодательно закреплено постановлением правительства, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния.

Перечень уважительных причин, по которым можно получить разрешение на смену ФИО дополнен подпунктом «желание носить фамилию, собственное имя в соответствии с используемым псевдонимом».

Ранее в Беларуси разрешалась смена фамилии, собственного имени, отчества в случае, если для этого имелись уважительные причины:

неблагозвучность фамилии, собственного имени, отчества или трудность их произношения;

желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе;

желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может быть оформлено;

желание носить фамилию, собственное имя, отчество, соответствующие избранной национальности;

желание вернуть добрачную фамилию после смерти супруга

и другие.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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