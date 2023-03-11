Снайпер ВСУ бьет с нескольких десятков метров: уникальные кадры ликвидации оккупантов в Бахмуте 11.03.2023, 10:39

«Вагнеров» попали в засаду в городской застройке.

В городе Бахмут Донецкой области бои с российскими захватчиками ведутся в городской застройке. Украинские защитники демонстрируют настоящее мастерство, уничтожая врага с близкого расстояния.

Снайпер Луганского пограничного отряда отработал по захватчикам с расстояния в несколько десятков метров. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«Снайпер-разведчик Луганского пограничного отряда «минусует» боевиков «лучшей в мире частной армии» с расстояния в несколько десятков метров», – подписал он ролик.

На кадрах видно, как ночью в пятницу, 10 марта, украинский снайпер мастерски ликвидировал в Бахмуте нескольких наемников российской частной военной компании «Вагнер».

Украинский военный, который выслеживал «вагнеровцев» с помощью тепловизионного прицела, рассказал, что в это время расстояние между ним и оккупантами составляло около 20 метров.

Цаплиенко пишет, что прошлой ночью украинским пограничникам удалось отбить атаку ЧВК «Вагнер» в промзоне Бахмута.

«У противника, по информации источников, 5 «200» и 1 «300», у украинцев тоже есть раненый, но, в целом, без потерь», – добавил он.

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