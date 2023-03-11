Три причины паралича Лукашенко 1 11.03.2023, 10:46

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Диктатор будет вместе с Путиным идти до полного фиаско.

Российский политолог Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, в программе «Пастуховские четверги» на канале «Живой гвоздь» ответил на вопрос: «Может ли Запад что-то предложить Лукашенко, чтобы он отвернулся от Путина?»

«К сожалению, Лукашенко может отвернуться от Путина всем, что выше таза. Но тем, что ниже таза, отвернуться не может. Ведь есть рука, которая держит его за то, что ниже таза», - ответил Владимир Пастухов.

По его словам, нет такого предложения, которое бы заставило Александра Лукашенко отвернуться.

Политолог назвал три причины, почему белорусский диктатор намертво привязан к путинскому режиму:

«Первая - в Беларуси стоят российские войска.

Вторая - Беларусь инфильтрирована российскими агентами, и КГБ Беларуси интегрирован в значительной степени в ФСБ России. Мы видели в Украине, как сильно была инфильтрирована СБУ российскими агентами. А о Беларуси здесь нечего и говорить.

И третья причина - это события 2020 года. И там было столько крови и преступлений, что для того, чтобы ему что-то могли предложить, это предложение должно содержать компромисс с силами, противостоящими ему в Беларуси. А после 2020 года такой компромисс найти очень сложно. Он заложник. А заложнику ничего предложить невозможно», - сказал Пастухов.

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