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«Нужны санитары»: представитель Украины высмеял коллег Лаврова в Совбезе ООН

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  • 11.03.2023, 10:51
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«Нужны санитары»: представитель Украины высмеял коллег Лаврова в Совбезе ООН

Сергей Кислица отреагировал фрагментом видео из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Россия решила созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения «проблемы русофобии». Представитель Украины в Ассамблее Сергей Кислица высмеял циничные инициативы Кремля.

Кислица прокомментировал это в своем Twitter.

«Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы «сосредоточиться» на «русофобии как факторе препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса», — говорится в сообщении дипломата.

Кислица, комментируя причины россиян для созыва Совбезка, назвал случай Москвы клиническим. «Здесь не в попкорн, здесь санитары нужны», — подчеркнул постпред.

Также дипломат добавил к своему сообщению фрагмент из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», с известной фразой одной из героинь «И тебя вылечат…».

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