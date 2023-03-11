Пропаганда начала готовить россиян к выводу войск из Украины 5 11.03.2023, 11:02

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В Кремле распространяют нарратив о «выходе из ловушки».

Граждан страны-агрессора РФ уже начали готовить к тому, что однажды Россия должна будет вывести свои войска из Украины. Им объясняют, почему такой шаг выгоден их террористическому государству, сообщает obozrevatel.com.

Видео с таким нарративом начали распространять среди российской аудитории. В роликах говорится, как РФ всех «переиграет», если выведет своих оккупантов с территории Украины. Отметим, что речь идет об отходе на рубежи до 24 февраля 2022-го года.

Пропагандисты вкладывают в головы россиян, что Россия за год полномасштабной войны якобы показала Украине и Западу всю свою мощь, так что они теперь «не будут являться угрозой». А РФ тем временем сможет восстановить боеспособность и сохранить свои ресурсы.

«Если Россия сейчас выведет войска из Украины, оставив за собой Крым и Донбасс, это опрокинет все планы США», – размечтались в России. Также там надеются, что это поспособствует отмене западных санкций.

Теперь российская пропаганда говорит о том, что уход войск РФ не будет являться поражением, а захват территорий Украины якобы никогда и не был целью «спецоперации».

«Если этого не будет сделано, цена, которую заплатит наша родина, будет огромной. Россия должна выбраться из ловушки», – сказано в пропагандистском видео.

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