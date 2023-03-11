Минчан мобилизуют в «лопатные войска» 4 11.03.2023, 11:22

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Организованы 83 пункта выдачи снаряжения.

В Минске на расчистке снега работают 98 единиц техники и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Минчанам предлагают присоединиться, сообщает телеграм-канал «ЖКХ Минск. Официально».

Для желающих помочь в расчистке снега организованы пункты выдачи снеговых лопат.

«Получить лопаты можно более чем в 83 пунктах выдачи, организованных во всех районах города», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера на Минск обрушился сильный снегопад. Сегодня, 11 марта, не только в Минске, но и во всей Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра.

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