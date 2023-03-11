«Вагнер» попал в западню на реке посередине Бахмута 11.03.2023, 11:49

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Британская разведка раскрыла детали.

За последние четыре дня силы группы «Вагнера» захватили большую часть восточной половины города Бахмут. В центре города река Бахмутка теперь проходит по линии фронта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между постройками.

По данным британской разведки, поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, этот район превратился в зону боевых действий, что, вероятно, затруднит силам «Вагнера» попытки продолжить лобовое наступление на запад.

«Однако украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга», - отмечают в Минобороны Британии.

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