Белорусские «Киберпартизаны» разоблачили секретный мессенджер российских силовиков 1 11.03.2023, 11:52

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Хакеры получили доступ к системе.

Хакеры белорусской группировки «Киберпартизаны» рассказали о системе «Кабинет оперативного взаимодействия» или АС КОВ, используемой российскими силовиками для обмена сообщениями о подготовке акций протеста и выявлении протестных настроений в сети.

Согласно «Киберпартизанам», систему начали разрабатывать 16 сентября 2019 года по заказу «Роскомнадзора», а руководителем проекта назначили Павла Чернышева, на тот момент проходившего испытательный срок в Главном радиочастотном центре России. На разработку первой версии системы ушло не более трех месяцев.

В январе 2021 года началась разработка улучшенной версии системы, АС КОВ-2. По мнению хакеров, именно на нее «Роскомнадзор» планировал потратить 7 млн российских рублей – около $95 тысяч. Но проект заморозили, потому что в марте 2021 года уволилась вся команда разработчиков. Причину увольнения не называли, но во внутренней документации Главный радиочастотный центр сетовал на то, что искать новых специалистов трудно, поскольку им не могут предложить рыночные зарплаты.

Однако новую версию создать удалось. Именно к ней получили доступ «Киберпартизаны», которые оставили там свои сообщения.

Интерфейс АС КОВ-2 выглядит так:

Как рассказывают «Киберпартизаны», система позволяет сообщить о «протестных настроениях» и «негативе» сотрудникам от правительства, администрации президента, Министерства обороны и Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Генеральной прокуратуры, Росгвардии, Федеральной службы охраны. Информацию для таких доносов получают из других систем, МСМК и «Бренд Аналитикс», в перспективе смогут еще из двух систем.

«Киберпартизаны» сообщили о взломе Главного радиочастотного центра и сервисов «Роскомнадзора» в ноябре 2022 года. Хакеры заявили, что скачали документы и переписку объемом в 2 терабайта, повредили доменный контроллер и зашифровали рабочие станции. Они также разоблачили технологии слежки и цензуры: например, «спецзадачу Яндекс У», согласно которой из поисковой выдачи должны были убирать данные о потерях российской армии в Украине и военных преступлениях российских военных.

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