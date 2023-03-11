Business Insider: Перед взрывами над «Северными потоками» шесть дней кружил странный танкер 11.03.2023, 11:56

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Конечным пунктом назначения для судна стал Санкт-Петербург.

С 6 по 12 сентября над российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» заметили танкер Minerva Julie, который ходит под флагом Греции. Перемещения судна могут быть связаны с атакой на трубопроводы 26 сентября.

По информации издания Business Insider, на странный маршрут танкера обратил внимание датский аналитик Оливер Александер. Он отметил, что 600-футовый Minerva Julie направлялся на восток из Роттердама, но 6 сентября судно почти на неделю остановилось в Балтийском море. После шести дней над газопроводами, танкер направился сначала в Таллинн, а потом в Санкт-Петербург, куда прибыл 18 сентября.

В свою очередь владельцы судна сообщили, что задержка в Балтийском море якобы связана якобы с тем, что экипаж ждало инструкций по маршруту.

Взрывы на Северных потоках - что известно

В сентябре 2022 года на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошла авария, о чем свидетельствовало резкое падение давления. В результате произошла утечка около 500 миллионов кубометров технического газа.

Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. При этом Служба госбезопасности Швеции подтвердила, что утечка газа произошла из-за взрывов, в чем заподозрили Россию.

7 марта 2023 года The New York Times написало, что новые разведывательные данные говорят о том, что атаку на российские газопроводы осуществила якобы «проукраинская группа».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «украинцы точно этого не делали».

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