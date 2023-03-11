У ВСУ появились три плацдарма для контрнаступления на армию РФ 1 11.03.2023, 12:20

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У каждого из них есть свои преимущества.

У ВСУ есть три плацдарма, с которых они могут запустить контрнаступление. Об этом в комментарии порталу «Фокус» сказал известный военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, плацдармы таковы ‒ левобережная часть Херсонской области, в Запорожской области – в сторону Мелитополя, а также север Луганской области.

«У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выберут – знают только в Генштабе ВСУ. Мы должны понимать, что производится аналитический обзор ситуации по каждому из плацдармов. Контрнаступление будет происходить там, где мы будем максимально эффективны в контрнаступлении.

Этот сценарий будет отличаться от используемых на северном плацдарме, Харьковской области и правобережной Херсонщине в 2022 году. Только оккупанты осуществляют наступательные действия по одной и той же методичке. Контрнаступления ВСУ не происходят по одинаковым сценариям. Я ожидаю чего-то вообще неожиданного», ‒ сказал он.

Кроме того, Коваленко сказал, что в Бахмуте, где по-прежнему идут жестокие бои с русскими оккупантами, контрнаступление ВСУ на данный момент невозможно.

«Ситуация в ближайшее время там не изменится. Это будет преимущественно ведение обороны со стороны Вооруженных сил Украины. О контрнаступлении в Бахмуте речь не идет, пока там возможны только контратаки. Бахмут важен, чтобы подготовить резервы и получить технику», – подытожил он.

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