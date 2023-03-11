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К политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк не пускают адвоката

  • 11.03.2023, 12:30
  • 1,096
К политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк не пускают адвоката

Лукашисты также отказали активистке «Европейской Беларуси» в передачах от ближайших родственников.

К политзаключенной активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк не пускают адвоката, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Новостей от политзаключенной не было с конца декабря прошлого года. Почти все это время к ней пытается попасть адвокат — но его не пускают. Посылки тоже не принимают: маме Полины пришла отписка из колонии, но и после этого ни вещевую ни продуктовую посылку не приняли.

Помимо этого, после Нового года политзаключенная провела в ШИЗО 50 суток.

Напомним, что в отношении Полины Шарендо-Панасюк вновь возбуждено уголовное дело по ст. 411 УК РБ. Ранее по этой статье ей добавили еще один год лишения свободы. В октябре Полину поместили на полгода в ПКТ (Помещение камерного типа), где ее регулярно помещают в ШИЗО. Дни там не входят в срок ПКТ.

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