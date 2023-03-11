Первыми в «расстрельных списках» окажутся Абрамович с Дерипаской Андрей Окунь

11.03.2023, 12:37

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Роман Абрамович

Цирк уехал, клоуны остались.

Минюст России пробудился после двухнедельного сна и опубликовал список новых иноагентов. В него попали Фонд «Свободная Бурятия», экономист Сергей Гуриев, журналист Даниил Губарев, бывший руководитель «Яндекс.Новости» Лев Гершензон, политик Геннадий Гудков, блогерша Ника Водвуд (nixelpixel). Вишенка на торте среди сегодняшних иностранных вражин - Всемирный фонд природы (WWF).

Минюст объяснил свое решение по поводу WWF: «Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике».

Все правильно, ибо нечего наших амурских тигров спасать, и без всяких там Леонардов Ди Каприев справимся нормально. Лучше вон пандами своими занимайтесь. А еще леса наши не трогайте, мы их и так китайцам уже продали. Байкалом тоже нечего восхищаться, все равно его почти за**али. Короче нечего защитникам природы в России делать, только критикуют и свое крамольное влияние распространяют.

Шутки шутками, а работа у Минюста все-таки тяжелая. Такими темпами скоро списки иноагентов придется пополнять «своими». Первыми в нем окажутся Абрамович с Дерипаской: один слишком много с украинской стороной общался, другой позволял себе власть критиковать. А вслед за ними иноагентами придется признавать всякие комитеты и ведомства, потому что своей некачественной работой они будут распространять негативную информацию о проводимой государственными органами политике... Цирк уехал, клоуны остались.

Андрей Окунь, t.me

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